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суббота, 8 сентября, 2018, 17:33 Общество
Ведущий врач против идеи Кабмина относительно отмены перехода на летнее время

Отказываться от перехода на летнее время, как это предлагает Кабинет министров Украины, нельзя – это может плохо сказаться на внутренних часах человека.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко, передает «Обозреватель».

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По его словам, такое негативное влияние особенно хорошо заметно, когда человек меняет часовые пояса во время авиаперелета.

«По моей специальности меня иногда вызывают ночью. И летом, когда это июнь- начало июля, мы видим, что уже в три часа ночи небо все серое, уже встает солнышко. Скажите, зачем мне надо, чтобы солнышко вставало в два часа ночи?» – привел пример врач. По его словам, все дело в том, что алгоритм «сон – не сон» в человеческом организме регулируется гормонами: кортизолом и мелатонином. «И в зависимости от того, когда они у человека вырабатываются, когда достигают своего максимума – мы просыпаемся и у нас максимальная физическая активность», – пояснил Сидоренко.

«Причем если весной, когда мы переводим время на час вперед: уже семь, а не шесть, тебе надо вставать уже и что-то делать – это гораздо сложнее. А вот осенний переход – это когда ты утром в воскресенье проснулся... о, а я еще целый час могу законно полежать и мне ничего не будет», – подытожил врач.

 
перевод часовздоровьеновости Украины
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2018-09-08 20:13 :18