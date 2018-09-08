В Украине сегодня отмечают День физкультуры и спорта

Сегодня, 8 сентября, в Украине отмечают День физической культуры и спорта. По этому случаю Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинский центр «Спорт для всех» организовали интересную спортивную и культурно-развлекательную программу.

Как сообщает Укринформ, на территории НСК «Олимпийский» с 12:00 работают тематические площадки по различным видам спорта, проводятся конкурсы и эстафеты с призами, выступают спортсмены и артисты. Среди тех, кто присутствует на празднике – гимнасты, представители различных единоборств, фехтовальщики.

С профессиональным праздником коллективы Министерства, ведомственных предприятий, организаций и учреждений, государственных тренеров, специалистов спортивных федераций, НОК Украины поздравил Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Напомним, на главной олимпийской базе страны «Конча Заспа» начал работу новый центр реабилитации для спортсменов, которые восстанавливаются после травм.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.