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суббота, 8 сентября, 2018, 20:47 События
В Украине провели внезапную проверку сил военной авиации и противовоздушной обороны

Командующий Объединенными силами Сергей Наев провел внезапную проверку готовности дежурных сил военной авиации и противовоздушной обороны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«7 сентября по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена внезапная проверка дежурных сил авиации и сил ПВО, прикрывающих важные объекты», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверки, в частности, были отработаны вопросы наведения штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации на наземные и морские цели.

«Результаты проверки показали готовность дежурных сил к действиям по назначению, а внезапная проверка сил ПВО показала высокую готовность определенных подразделений к отражению воздушного нападения. Подобные тренировки и проверки будут проводиться и в дальнейшем», - отметили в пресс-центре ООС.
авиаООСновости Украины
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2018-09-08 23:32 :43