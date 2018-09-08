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суббота, 8 сентября, 2018, 0:43 Киев
В столичном общежитии в результате взрыва вспыхнул пожар, есть пострадавшие, – видео

В общежитии на Волго-Донском переулке в Киеве в пятницу, 7 сентября, вспыхнул пожар, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщает Информатор, причиной возгорания стал взрыв микроволновой печи.

На момент происшествия в квартире находилась 40-летняя хозяйка, муж которой был на работе. Ее госпитализировали с многочисленными ожогами.
Киевпожарновости Украины
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2018-09-08 01:33 :23