В «Шегинях» у контрабандиста сигарет конфисковали автомобиль на «еврономерах»

В пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе во время проверки в автомобиле «Вольво» обнаружили более двух тысяч пачек контрабандных сигарет.
Как сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, за рулем легковушки на венгерской регистрации находился украинец. Вез в Польшу.
«У пограничников возникли подозрения относительно возможной скрытой перевозки контрабанды в автомобиле, а поэтому правоохранители инициировали его углубленную проверку. Догадки «зеленых беретов» подтвердились – в бампере, порогах, задних крыльях и между сиденьями машины совместная погранично-таможенная обзорная группа обнаружила контрабанду. При этом доступ к тайникам стал возможным только после специального демонтажа отдельных частей автомобиля», - сообщили пограничники.
Кроме сигарет, у водителя был изъят и автомобиль.