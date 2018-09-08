В «Шегинях» у контрабандиста сигарет конфисковали автомобиль на «еврономерах»

В пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе во время проверки в автомобиле «Вольво» обнаружили более двух тысяч пачек контрабандных сигарет.

Как сообщили в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, за рулем легковушки на венгерской регистрации находился украинец. Вез в Польшу.

«У пограничников возникли подозрения относительно возможной скрытой перевозки контрабанды в автомобиле, а поэтому правоохранители инициировали его углубленную проверку. Догадки «зеленых беретов» подтвердились – в бампере, порогах, задних крыльях и между сиденьями машины совместная погранично-таможенная обзорная группа обнаружила контрабанду. При этом доступ к тайникам стал возможным только после специального демонтажа отдельных частей автомобиля», - сообщили пограничники.

Кроме сигарет, у водителя был изъят и автомобиль.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.