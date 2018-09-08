В период действия языковых квот за их несоблюдение радиостанции оштрафовали на 1,3 млн

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение закона о 30% квоте украинского языка и музыки в эфире радиостанций за весь период действия языковых квот наложила штрафов в сумме свыше 1 373 тыс. грн

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

«За это полугодие в целом мы назначили штрафы трем радиостанциям на общую сумму 371 451 грн. Всего за весь период действия языковых квот на радио мы назначили штрафов на сумму свыше 1 373 408 грн», – сказал он.

Всего с начала действия языковых квот на радио было назначено 20 штрафов.

Кроме того, в этом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение закона о языковых квотах в эфире радиостанций, наложил штрафов на сумму более 327 тыс. грн только на одну станцию.

По словам Костинского, все нарушения, с которыми сталкивался Нацсовет, не были умышленными – они касались технических ошибок.

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