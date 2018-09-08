суббота, 8 сентября, 2018, 18:05 Общество
В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна
В немецком Мюнхене нашли копию письма физика Альберта Эйнштейна.
В немецком Мюнхене нашли копию письма физика Альберта Эйнштейна.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Копию под копирку сделал Эйнштейн своей рукой.
Оригинал письма физик написал в 1932 году, чтобы поздравить с 50-летием своего друга, еврейского ученого Юлиуса Хирша.
Нашли копию в архиве Еврейской общины Мюнхена между газетных вырезок. Пока не выяснили, как именно копия письма могла попасть в архив еврейской общины.
Оригинал этого письма хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке.
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