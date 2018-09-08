В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна

В немецком Мюнхене нашли копию письма физика Альберта Эйнштейна.

В немецком Мюнхене нашли копию письма физика Альберта Эйнштейна.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Копию под копирку сделал Эйнштейн своей рукой.

Оригинал письма физик написал в 1932 году, чтобы поздравить с 50-летием своего друга, еврейского ученого Юлиуса Хирша.

Нашли копию в архиве Еврейской общины Мюнхена между газетных вырезок. Пока не выяснили, как именно копия письма могла попасть в архив еврейской общины.

Оригинал этого письма хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке.

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