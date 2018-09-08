В китайском поселке, где нашли останки динозавров возрастом 130 млн лет, начали раскопки

Китайские ученые обнаружили несколько фрагментов останков динозавров в северной провинции Хэбэй.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Фрагменты животных в селе Лицилун обнаружили еще в октябре прошлого года. В августе местная власть одобрила раскопки, поэтому на этой неделе начались работы.

Ученые предполагают, что динозавры принадлежали к ранее неизвестному виду и достигали около 7-10 метров в длину. По словам исследователей, возраст останков составляет примерно 130 млн лет.

Сообщают, что раскопки продлятся около 2-х лет.

Останки динозавров были обнаружены в поселке в 2014 году.

Ранее в уезде находили также останки древних птиц и рыб.

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