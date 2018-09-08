В Китае опять зафиксировано мощное землетрясение

В провинции Юньнань на юго-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подобные толчки в этом же районе были зафиксированы месяц назад.
Об этом сообщает Сейсмологический центр страны, информирует «Главком».
Эпицентр находился в округе Моцзян возле города Пуэр, источник землетрясения залегал на глубине 11 км. Сейсмологи сообщают о минимум еще двух толчках магнитудой более 4 в этом районе. Данных о разрушениях, погибших и пострадавших нет.
Месяцем ранее в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 5. Тогда были разрушены некоторые здания, нарушена мобильная связь и электроснабжение. Также сообщалось о пятерых пострадавших.
Напомним, в результате землетрясения, произошедшего на севере Японии 6 сентября, погибли 20 человек и еще столько же считаются пропавшими без вести.