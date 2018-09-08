В ЕС раскритиковали анонсированные боевиками «выборы» главарей «Л/ДНР»

Европейский Союз считает, что объявление так называемых «выборов» на территории ОРДЛО противоречит минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, передает Украинская правда.

В тексте заявления Косьянчич подчеркивает, что Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ЕС отмечают, что реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«В этом контексте объявление о том, что так называемые «выборы» состоятся в так называемой «Луганской Народной Республике» и «Донецкой Народной Республике» 11 ноября 2018 года, противоречит духу и букве минских соглашений, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе», - заявили в Евросоюзе.

Там призвали избегать любых шагов, которые будут препятствовать реализации минских соглашений.

«Мы надеемся, что в этом отношении Россия, в частности, полностью использует свое влияние на сепаратистов», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили «выборы» своих вожаков и «депутатов» на 11 ноября.

МИД Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести «внеочередные выборы» на Донбассе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.