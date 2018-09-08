УПЦ МП ревниво отреагировала на назначение Вселенским патриархом экзархов в Украине

В Украинской православной церкви московского патриархата расценили назначение Вселенским патриархом двух экзархов в Украине, как «грубое нарушение».

Об этом говорится в заявлении УПЦ МП.

«По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, отдел внешних церковных связей украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории украинской православной церкви», – утверждают в УПЦ МП.

Кроме того, там заявляют, что соответствующие назначения состоялись без ведома митрополита Онуфрия.

«Ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском Патриархате», – отмечают в УПЦ МП.

Ранее Вселенский патриархат назначил своих двух экзархов в Киеве.

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