Умерла легендарная британская актриса Лиз Фрайзер

Комедийная актриса Лиз Фрайзер умерла на 89-м году жизни.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как отмечает издание, актриса скончалась в четверг в одной из лондонских больниц. О причинах смерти не сообщается.

Лиз Фрайзер сыграла в нескольких фильмах из серии «Так держать» (Carry on). Она также снялась в фильмах «Все в порядке, Джек» (i'm All Right Jack, 1959), «Мисс Марпл: Немезида (Miss Marple: Nemesis, 1987), в сериалах «Чисто английское убийство» (Midsomer Murders, 1997), «Война Фойла» (Foyle's War, 2002-2015) и многих других.

