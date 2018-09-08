«Укрзализныце» для решения всех проблем надо 1 триллион гривень и 20 лет

«Укрзализныце», чтобы решить все проблемы стратегического развития, нужно не менее 20 лет и значительные капиталовложения.

«Укрзализныце», чтобы решить все проблемы стратегического развития, нужно не менее 20 лет и значительные капиталовложения.

Об этом на конференции Grain Ukraine в пятницу заявил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, пишет ЦТС.

По его словам, средства, в первую очередь, необходимо направлять на модернизацию инфраструктуры и закупку локомотивов.

«Для устранения текущих проблем, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в «Укрзализныце», нам нужно решать несколько стратегических вопросов. Для этого необходимо посмотреть на «Укрзалізницю» в целом. Вагонную составляющую мы уже либерализовали, и она развивается своим ходом, при этом, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке», - сказал Рязанцев.

Представитель компании отмечает, что наиболее проблемными в настоящее время остаются вопросы тяги и инфраструктуры.

«Для того, чтобы обновить эти основные фонды нам необходимо в течение от 23 до 30 лет заработать 1 трлн гривень. 20 тыс. км инфраструктуры и 2 тыс. локомотивов - это то, что нужно купить Укрзализныце», - сказал топ-менеджер компании.

До этого министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно заявлял, что из бюджета "Укрзализныци" ежегодно воруют минимум 15 млрд гривень.

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