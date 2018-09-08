«Укртютюн» не согласен с повышением акцизов

Ассоциация «Укртютюн» утверждает, что не согласовывала предложенное Минфином повышение акцизов и призывает Минфин придерживаться графика повышения ставок акциза на табачные изделия до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает Экономическая правда.

Как отмечается, ассоциация никогда не выражала своего согласия с введением новой индексации.

«Ассоциация считает, что соответствующая инициатива является необоснованной, а ее практическая реализация может привести к существенным негативным последствиям», – говорится в сообщении.

В прошлом году в Налоговом кодексе Украины был установлен график повышения специфической ставки акцизного налога на табачные изделия на период с 2018 до 2025 года.

«Введение индексации на уровень инфляции является способом косвенного просмотра указанного графика в сторону увеличения, что нарушает принципы сбалансированности, предсказуемости и прозрачности государственной регуляторной политики и может вызвать рост объемов незаконного ввоза в Украину табачных изделий из соседних стран с более низкими ставками налогообложения», – отмечают в Ассоциации.

За семь месяцев 2018 года объем реализации табачных изделий в Украине сократился почти на 23 процента в сравнении с соответствующим показателем 2017 года, а объем поступлений от уплаты акцизного налога – уменьшился почти на 10 процентов.

Предлагаемая индексация ставок акцизного налога приведет к дальнейшему сокращению объемов реализации табачных изделий и, соответственно, поступлений в бюджет.

Напомним, заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов в интервью ЭП рассказал о планах Минфина ввести индексацию ставок акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия на индекс инфляции и, вроде бы, согласие всех плательщиков акцизного налога на внедрение такой индексации.

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