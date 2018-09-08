суббота, 8 сентября, 2018, 21:51 Общество
Ученые опровергли миф о биодобавках
Продукты с биодобавками неполезны для человеческого здоровья.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
К таким выводам пришли израильские ученые Института имени Вейцмана после проведения группы исследований. По мнению специалистов, несмотря на заверения рекламы о полезности подобных веществ для кишечного тракта, эффект от них минимальный, либо вообще отсутствует.
Однако, несмотря на такие неутешительные выводы, специалисты все же признают, что пробиотики полезны для профилактики некоторых заболеваний.
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