Ученые опровергли миф о биодобавках

Продукты с биодобавками неполезны для человеческого здоровья.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

К таким выводам пришли израильские ученые Института имени Вейцмана после проведения группы исследований. По мнению специалистов, несмотря на заверения рекламы о полезности подобных веществ для кишечного тракта, эффект от них минимальный, либо вообще отсутствует.

Однако, несмотря на такие неутешительные выводы, специалисты все же признают, что пробиотики полезны для профилактики некоторых заболеваний.

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