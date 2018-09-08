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суббота, 8 сентября, 2018, 21:51 Общество
Ученые опровергли миф о биодобавках

Продукты с биодобавками неполезны для человеческого здоровья.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

К таким выводам пришли израильские ученые Института имени Вейцмана после проведения группы исследований. По мнению специалистов, несмотря на заверения рекламы о полезности подобных веществ для кишечного тракта, эффект от них минимальный, либо вообще отсутствует.

Однако,  несмотря на такие неутешительные выводы, специалисты все же признают, что пробиотики полезны для профилактики некоторых заболеваний.

 
здоровьеновости Украины
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2018-09-08 23:32 :18