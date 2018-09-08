Ученые доказывают существование большой Девятой планеты Солнечной системы

Ученые Мичиганского университета заявили, что существование таинственной Девятой планеты можно доказать с помощью гравитации.

Они уверяют, что ее «невидимость» не опровергает ее наличия, – пишет VistaNews.

По данным исследователей в поясе Койпера вблизи от Нептуна, который с 1930 по 2006 годы считался 9 планетой Солнечной системы, есть шесть небесных тел, которые движутся по странным орбитам, которые могут быть следствием гравитации очень большого объекта.

Впервые сообщение о новой Девятой планете появилось в 2014 году. Астрономы вычислили, что она может быть больше Земли в 20 раз и в 600 раз больше удалена от Солнца.

С этим выводом согласен астроном Калифорнийского технологического института Майкл Браун. Он считает, что ее свет может быть неуловимым для современных обсерваторий из-за яркого свечения Млечного пути или другой яркой звезды.

«Если вы представите, что Планеты девять не существует, то вы создадите больше проблем, чем решите», – пояснил коллега Брауна доктор Константин Батыгин.

Так, например, присутствие большого космического тела на краю Солнечной системы дает ответ на вопрос: почему вращение пояса Койпера происходит в противоположном от других планет направлении. Ученые нашли ответ на этот вопрос – мощная гравитация таинственной планеты.

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