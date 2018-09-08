Сурков пожелал Пушилину успехов на новой должности, – СМИ

Помощник президента РФ Владислав Сурков поддержал новоиспеченного главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина и принятые им решения относительно формирования «правительства».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков «ДАН», информирует «Украинская правда».

Сурков «пожелал Пушилину успехов на посту и заверил его в поддержке, а также выразил надежду, что политический курс «ДНР» будет продолжен».

Накануне так называемый «народный совет ДНР» назначил своего «голову» Дениса Пушилина в.и.о. главы «ДНР» вместо убитого Александра Захарченко.

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