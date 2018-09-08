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суббота, 8 сентября, 2018, 14:02 События
Сурков пожелал Пушилину успехов на новой должности, – СМИ

Помощник президента РФ Владислав Сурков поддержал новоиспеченного главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина и принятые им решения относительно формирования «правительства».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков «ДАН», информирует «Украинская правда».

Сурков «пожелал Пушилину успехов на посту и заверил его в поддержке, а также выразил надежду, что политический курс «ДНР» будет продолжен».

Накануне так называемый «народный совет ДНР» назначил своего «голову» Дениса Пушилина в.и.о. главы «ДНР» вместо убитого Александра Захарченко.

 
Владислав СурковДенис Пушилинновости Украины
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2018-09-08 16:29 :19