суббота, 8 сентября, 2018, 14:02 События
Сурков пожелал Пушилину успехов на новой должности, – СМИ
Помощник президента РФ Владислав Сурков поддержал новоиспеченного главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина и принятые им решения относительно формирования «правительства».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков «ДАН», информирует «Украинская правда».
Сурков «пожелал Пушилину успехов на посту и заверил его в поддержке, а также выразил надежду, что политический курс «ДНР» будет продолжен».
Накануне так называемый «народный совет ДНР» назначил своего «голову» Дениса Пушилина в.и.о. главы «ДНР» вместо убитого Александра Захарченко.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.