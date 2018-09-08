Супрун сообщила приятную новость для украинских водителей

Сейчас для получения водительского удостоверения любой категории или при его замене каждый водитель обязан предъявить справку о состоянии здоровья.

Похожая практика есть во многих странах, но в Украине она является исключительно коррупционной, – пишет mashyna.com.ua.

Справки формы 083/о сейчас просто продаются за 200-400 гривень. Интернет пестрит такими объявлениями, а киоски возле некоторых сервисных центров МВД торгуют ими из-под полы. Ни о какой проверке состояния здоровья речь не идет.

«Я знаю об этой ситуации», – говорит Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий. «Но выдача справок о состоянии здоровья – это компетенция медицинских учреждений, которые курирует министерство здравоохранения», – говорит он.

Сейчас, водительская медкомиссия включает прохождение окулиста, невропатолога, отоларинголога, хирурга, гинеколога (для женщин). На завершающем этапе необходимо посетить терапевта. Кроме этого, необходимо сдать анализы крови и мочи.

«Для непрофессиональных категорий (легковые авто и мотоциклы) следует значительно упростить процедуру», считает Владислав Криклий. «В идеале у сервисных центров МВД должен быть доступ к медицинской базе данных. Если человек находится на учете у семейного врача, то информация о состоянии его здоровья есть в этой базе», – говорит Владислав Криклий.

По словам Владислава Криклия, такая система позволит исключить медсправку из списка необходимых для получения или замены водительских прав документов.

Похоже, что внедрение электронных баз данных поддерживает и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Например, база данных санитарных книжек уже создана. «С сентября 2018 данные о профессиональных медицинских осмотрах будут храниться в единой электронной базе. Это означает, что невозможно будет использовать поддельную справку или санитарную книжку» пишет она на свой странице в FB.

Вероятно, что шансы на отмену коррупционной системы получения медицинских справок для водителей есть. Вот только сроки введения электронной базы пока определить сложно.

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