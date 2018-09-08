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суббота, 8 сентября, 2018, 21:00 Общество
Слуга народа 3 сезон: Зеленский презентовал новый трейлер сериала

В сети появился трейлер третьего сезона комедийного сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, – пишет 24.

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«Новый Слуга Народа и его новые жесткие методы борьбы с зажравшимися чиновниками. «Для начала буду только сажать!» – говорится в описании трейлера.

Слуга народа 3 сезон: трейлер:

В новом ролике главный герой –президент Украины Василий Голобородько везет губернатора на место вырубленного леса. Зато последний пытается отвлечь внимание главы государства от своей незаконной деятельности. Однако Голобородько и его водитель уверенно идут к своей цели.

Стоит отметить, что ролик, который был опубликован 7 сентября, уже набрал более девяти тысяч просмотров.

О чем сериал «Слуга народа»?

Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры Студии Квартал 95 и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.

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Владимир Зеленскийновости УкраиныСлуга народа
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2018-09-08 23:32 :26