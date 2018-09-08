Шторм в проливе: плавучий кран повредил Крымский мост, а буксир затонул

Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с объявленным ранее штормовым предупреждением.

Об этом сообщает «Главком».

Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в результате прибило к опоре 227 автодорожной части моста, на 154 км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).

В это время, согласно данным портала Windy, который отслеживает изменения ветра в различных акваториях, в Керченском проливе дул сильный восточный ветер силой в 27-28 узлов (14 м / с), что соответствует 7 баллам по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн может достигать 4 метров.

В результате стрела плавучего крана повредила освещение, кроме этого были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте в настоящее время работают специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, они проводят диагностику конструкций.

В 8:30 буксиру удалось подцепить кран и оттащить его на безопасное расстояние от моста.

Одновременно с этим в акватории Керченского залива терпит бедствие другой буксир – «Шквал», на котором находился экипаж из семи человек. Все они успели пересесть на спасательный плот, который дрейфовал у берегов оккупированного Крыма. Через некоторое время всех членов экипажа подняли на борт моряки с сухогруза «Сарыч», который проходил мимо. Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждается. Позже стало известно о приостановке работы Керченской паромной переправы в связи с ухудшением погодных условий и усилением скорости ветра до 20 м / сек.

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