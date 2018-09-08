РПЦ считает назначение константинопольских экзархов в Киев «вторжением на свою территорию»

В Московском патриархате считают назначение константинопольских экзархов в Украине беспрецедентно грубым вторжением на свою территорию и заявили, что это не останется без ответа.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначение Константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине – без согласования с патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины – является ничем иным, как беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата», – заявил в пятницу вечером в соцсетях председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, «такие действия не могут остаться без ответа».

Напомним, Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Ими стали его преосвященство архиепископ Даниил Памфилийский из Соединенных Штатов и его преосвященство епископ Иларион Эдмонтонский из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате.

Оба – выходцы из Украины и будут выполнять функции послов вселенского патриарха.

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