Россия жаждет крови и игнорирует призывы к перемирию в Сирии, – СМИ

На трехсторонней встрече России, Ирана и Турции в Тегеране президент РФ Владимир Путин отверг призывы Турции к перемирию, которое могло бы предотвратить кровопролитие в провинции Идлиб на севере Сирии.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на BBC.

«Атака на Идлиб приведет к катастрофе. Борьба с террористами требует методов, основанных на времени и терпении», – предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Путин намерен продолжить «борьбу с террористами». По его словам, сирийская армия при поддержке России и Ирана готова в ближайшее время начать наступление на провинцию Идлиб.

«Законное сирийское правительство имеет право и должно наконец взять под контроль всю свою национальную территорию», – заявил российский президент.

Напомним, вчера, еще до встречи президентов трех стран в Тегеране, районы сирийской провинции Идлиб подверглись авиаударам. Правозащитники сообщили, что мишенью стали позиции повстанческих группировок на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб.

Франция, Канада и США предостерегли Асада от применения химического оружия в Идлибе, пообещав в ответ нанести удары по военным объектам сирийской армии.

Провинция Идлиб является последним оплотом оппозиционных сил, которые уже семь лет пытаются свергнуть правительство Башара Асада. По данным ООН, в провинции Идлиб проживает почти 3 миллиона человек, в том числе миллион детей. Также в провинции находятся около 30 тысяч боевиков и повстанцев.

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