Посреди пустыни в Казахстане обнаружили два больших корабля

Ученые заметили два корабля значительных размеров, когда анализировали новую порцию спутниковых снимков. Судна находятся прямо посреди пустыни, расположенной в Казахстане.

Об этом сообщает портал Новости Планеты.

На сегодняшний день известно, что корабли являются полноценными транспортными средствами для дальнего плавания. Долгое время ученые не могли понять, как судна гигантских размеров оказались так далеко от моря.

Разгадке тайны поспособствовали старые спутниковые снимки времен холодной войны. Эксперты выяснили, что ранее пустыню заменяло Аральское море, однако со временем оно полностью высохло. Корабли, в свою очередь, так и остались плавать, только уже по пустыне.

Удивительно, как за такой малый период успел пересохнуть настолько большой водоем.

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