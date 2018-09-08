Порошенко поставил разведке задачу защитить выборы от российского вмешательства

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-летием создания.

Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов, передает пресс-служба главы государства.

Среди задач разведки Порошенко назвал своевременное выявление операций спецслужб России и их специальных средств воздействия.

«Наша общая задача – сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен произойти в следующем году», – сказал президент.

Порошенко отметил также усиление сотрудничества украинских спецслужб и армии с международными партнерами с целью тщательного сбора доказательств для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде.

«Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности», – сказал он.

В конце глава государства вручил награды разведчикам, которые отличились в зоне АТО и во время операции Объединенных сил.

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