Порошенко поставил разведке задачу защитить выборы от российского вмешательства

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-летием создания.
Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов, передает пресс-служба главы государства.
Среди задач разведки Порошенко назвал своевременное выявление операций спецслужб России и их специальных средств воздействия.
«Наша общая задача – сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен произойти в следующем году», – сказал президент.
Порошенко отметил также усиление сотрудничества украинских спецслужб и армии с международными партнерами с целью тщательного сбора доказательств для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде.
«Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности», – сказал он.
В конце глава государства вручил награды разведчикам, которые отличились в зоне АТО и во время операции Объединенных сил.