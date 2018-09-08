По указанию Москвы смена власти в оккупированном Донецке произошла за считанные минуты, – Портников

Изгнание из Донецка соратников погибшего «главы» группировки «ДНР» Александра Захарченко произошло за считанные часы, а то и минуты. Еще утром в пятницу, 7 сентября, исполняющим обязанности «главы республики» считался «вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Но затем состоялось заседание «народного совета», на котором «главой республики» был провозглашен «спикер» этого фейкового органа Денис Пушилин. Заседание длилось, между прочим, всего 11 минут. А через несколько часов после заседания стало известно и о новом составе «правительства ДНР» и о том, что два бывших «вице-премьера» – Трапезников и Александр Тимофеев – выехали (вывезены?) в Россию. А еще через несколько часов соратников Захарченко стали обвинять в краже государственной собственности.

Об этом в блоге на «Радио Свобода» написал политический обозреватель Виталий Портников.

Дмитрий Трапезников, на тот момент «исполняющий обязанности» главаря группировки «ДНР», что признана в Украине террористической, между портретами живого Владимира Путина и убитого Александра Захарченко. Оккупированный Донецк, 31 августа 2018 года.

Переворот в «ДНР» стал свершившимся фактом. И на этом фоне устранение Александра Захарченко выглядит всего лишь первым актом этого переворота в нескольких действиях – особенно если знать о напряженных отношениях Захарченко и Пушилина. Последний теперь имеет все шансы стать наследником вовремя подорванного в кафе «Сепар» «бати».

Пушилин, между прочим, стал первым лидером «ДНР», но после того, как в Москве сделали выбор в пользу Захарченко, был вынужден уйти в отставку и долгое время довольствовался мелкими должностями в руководстве «республики». Реванш этот конкурент Захарченко взял только сейчас, после устранения бывшего «главы республики».

Кстати, еще одна важная деталь. «Избранию» Пушилина предшествовала публикация агентством ТАСС интервью политолога Алексея Чеснакова. Чеснаков, впрочем, весьма условный политолог. Его считают представителем фактического куратора оккупированного Донбасса, помощника президента России Владислава Суркова. И вот Чеснаков усомнился в легитимности Трапезникова, заявил о легитимности «народной рады» во главе с Пушилиним – и надо же, не ошибся в своем прогнозе! Так что если нужно было продемонстрировать полную зависимость «власти ДНР» даже от окрика «политолога» из Москвы, то следует признать, что у Чеснакова все получилось.

Комбинированное фото: помощник президента России Владислав Сурков (сверху слева), президент России Владимир Путин (сверху справа), бывший главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко (внизу слева) и бывший главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий (внизу справа)

И еще одна важная деталь донецкого переворота. Для того, чтобы придать солидность своей очередной марионетке, в Москве решили провести выборы «главы ДНР» – решение об этом тоже принял «народный совет». Но если «выборы» состоятся, это будет означать фактический отказ России от Минска. Потому что в Минских соглашениях однозначно записано, что любые выборы на оккупированных территориях проводятся по украинскому законодательству украинским Центризбиркомом. Но ради устранения Захарченко и его группы, в Москве решили не обращать внимания на собственную «преданность» Минску. Впрочем, уже не впервые.

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