Отказ от продления договора с Россией не лишит ее ответственности за агрессию, – МИД

Отказ Украины от пролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не избавит ее от обязательства устранить нарушения, совершенные в период его действия – с 1 апреля 1999 года по 31 марта 2019 года.

Об этом говорится в совместной статье заместителя министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль и советника главы МИД Украины Тараса Качки в издании «Зеркало Недели».

Они заявили, что в интересах Украины не пролонгировать этот договор, подписанный в 1997 году.

«Поэтому во время сообщения России о непролонгации Договора мы еще раз подчеркнем, что непролонгация не влияет на обязанность устранить нарушения Договора, которые возникли в период его применения (1 апреля 1999 – 31 марта 2019 г.), что непролонгация не влияет на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и что непролонгация не влияет на обязанность России придерживаться других норм и правил международного права, в том числе других действующих договоров между государствами», – подчеркнули Зеркаль и Качка.

«И поэтому мы снова пригласим Российскую Федерацию дать свое согласие на рассмотрение всех споров, которые возникают из этого Договора, в Международном суде ООН. Потому что мы должны постоянно подчеркивать: пока договоры с РФ не дают возможности решать дела в судебном порядке – они действительно не стоят бумаги, на которой они написаны», – отмечается в статье.

Как сообщалось, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. По состоянию на март МИД подготовило различные предложения к договору, среди которых предполагалось возможное приостановление действия договора полностью или частично, а также возможность его денонсации.

30 августа глава МИД Павел Климкин сообщил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия договора. Украина до 30 сентября сообщит РФ о решении не продлевать действие договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

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