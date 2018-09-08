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суббота, 8 сентября, 2018, 12:26 Политика
Олигарха Новинского могут лишить украинского гражданства

Олигарх Вадим Новинский может лишиться украинского гражданства.

Об этом говорится в материале «Просто отдайте нам Украину», передает Ліга.net.

В материале говорится, что россияне готовятся противостоять автокефалии внутри Украины. «Собеседники издания среди силовиков утверждают, что УПЦ МП превращает свои храмы в крепости и собирает «православную армию»: «Постоянно курсируют автобусы с людьми, материалами. Мы фиксируем эти действия, разрабатываем контрмеры на случай провокаций».

В офисе Президента настаивают: автокефалия не означает, что у кого-то начнут забирать храмы. Этого не будет, и так быть не должно, отмечают у Порошенко. Но опасаются, что Россия пойдет проверенным путем найма «патриотов» для таких провокаций.

«Если здесь силой что-то у кого-то начнут отнимать – это то, на что рассчитывает Россия, чтобы начался хаос и противостояние», – говорят у Президента.

И ключевой фигурой, которая готовит в Украине «церковный фронт», является Новинский. В окружении Президента рассматривают вариант лишить Новинского украинского гражданства и  заставить отвечать за все сделанное, или просто депортировать из Украины.

«Он думает, что игры с огнем для него лично закончатся благополучно. Он ошибается», – говорят собеседники.

Отметим, Вадим Новинский получил гражданство из рук Виктора Януковича в 2012 году.
Вадим Новинскийновости Украиныновости политики
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2018-09-08 16:29 :08