Официально: Александр Усик заключил контракт с британской промоутерской компанией

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, выпускник аспирантуры Львовского государственного университета физической культуры Александр Усик и промоутерская компания K2 Promotions подписали контракт на несколько боев с британской компанией Matchroom Boxing.

Как сообщает ее официальный сайт, эта компания, возглавляемая Эдди Хирном, также ведет дела Дерека Чисоры, Диллиана Уайта, Энтони Джошуа и Тони Бэллью, с которым Усик ведет переговоры о следующем бое. Также уже объявлено, что следующий бой Усика покажут на британском телеканале Sky Sports.

«Я взволнован сотрудничеством К2 с Matchroom Boxing с целью, чтобы продвигать меня к большим боям. Болельщики могут ожидать моих противостояний против самых больших и лучших имен в боксе.

Для меня бокс – это все о битвах и победах, которых в моей карьере будет еще много. Бой против Тони Бэллью – это важный момент в моей карьере, он хороший боксер. Также я задумываюсь над тем, чтобы перейти в супертяжелый вес», – прокомментировал сделку Усик.

Вероятнее всего, следующий поединок Усик проведет против Тони Бэллью, а затем может встретиться сразу же с Энтони Джошуа.

Напомним, что WBA обязала Усика провести защиту против Дениса Лебедева, но команда украинца надеется, что россиянин не помешает встрече Усик – Бэллью.

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