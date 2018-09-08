Обострение в ООС: 32 обстрела, один украинский воин погиб, двое ранены

Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

«Ситуация в районе проведения операции продолжала обостряться, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги из миномета калибра 120 мм», – сообщили в штабе.

На протяжении минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Малиновое, Счастье, Крымское, Орехово, Катериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

«Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки было уничтожено трое боевиков российско-оккупационных войск», – сообщили в штабе.

Кроме этого, с начала этих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.