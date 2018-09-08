Новый скандал с Веркой Сердючкой: мэр Чернигова позвонил в СБУ

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко звонил в СБУ перед тем как пригласить на День города Верку Сердючку.

Об этом нашим журналистам сообщили в пресс-службе горсовета, – пишет 0462.

В СБУ городскому голове подтвердили – претензий к певцу нет.

«Эти исполнители не запрещены, их нет в списке, который по рекомендации СБУ составляет Минкульт. Выбирали артистов так, чтобы удовлетворить вкусы всех черниговцев. По Dan Balan и Верки Сердючки – это не за бюджетные средства», – сказал начальник пресс-службы Андрей Подорван.

Также в пресс-службе напомнили, что праздник продлится три дня.

«В первый день выступит муниципальный оркестр "Чернигов-Бэнд", джаз-бэнд "BISQUIT" и"Hudaki Village Band". Последние – это фольклорный коллектив из закарпатского села. В 2010 их признали лучшей фолк-группой Европы», – сказали в пресс-службе.

По поводу того, не опасаются ли в горсовете акций подобных тем, когда в 2016 году активисты пытались сорвать концерт Светланы Лободы, нам сказали, что граждане свободны выражать свой протест,но лишь пока он не препятствует правам и свободам других людей.

Напомним, недавно Верка Сердючка засветилась в России. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

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