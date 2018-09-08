Новый главарь боевиков «ДНР» уволил «министра», который сбежал в Россию, – СМИ

Вновь назначенный главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин уволил приближенного к убитому Александру Захарченко «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованное «постановление» главаря ОРДЛО.

Кроме Тимофеева, Пушилин уволил еще пять «министров» боевиков.

Александр Тимофеев был ранен во время взрыва в кафе «Сепар», вследствие которого погиб Александр Захарченко.

Он бежал в Россию после того, как пережил взрыв в кафе «Сепар».

31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли двое человек, девять – пострадали.

На экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапэзников.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (ст. 361 УК РФ).

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.

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