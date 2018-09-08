Министры 11 стран обсудили вопросы сдерживания агрессии России

Главы оборонных ведомств стран Северной Европы и союзников провели в пятницу в Осло конференцию, главным вопросом которой стало сдерживание российской агрессии.

Об этом Укринформу сообщили в штаб-квартире Командования США в Европе.

«Конференция была посвящена тому, как страны могут теснее сотрудничать в борьбе с дезинформацией и российским влиянием, кибер-угрозами, в сфере защиты критически важной инфраструктуры, а также при проведении будущих военных развертываний и учений в регионе», – отметили в штаб-квартире.

Цель конференции – облегчить диалог для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержании устойчивого стабильного мира в период вызовов.

«Мы должны быть решительными и способными адаптироваться, поскольку мы работаем вместе как команда для поддержки нашего импульса», – заявил командующий Европейским командованием США генерал Кертис Скаперотти.

Конференция, в которой приняли участие представители Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Соединенных Штатов, прошла под председательством министра обороны Норвегии адмирала Хаакона Брун-Хансена.

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