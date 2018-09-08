Команда Усика хочет отложить переговоры о бое с Лебедевым ради поединка против Бэллью

Команда абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, аспиранта Львовского государственного университета физической культуры Александра Усика попытается отсрочить переговоры о титульном бое против россиянина Дениса Лебедева по версии WBA.

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«WBA обязала нас вступить в переговоры, которые требует резолюция организации. Но поскольку у Усика запланирован поединок с Энтони Бэллью, а у Лебедева запланирован свой бой (7 сентября), то вероятно, что мы эти переговоры немного отсрочим. Ведь WBA обязывает проводить переговоры не персон, а чемпиона и претендента, а лицо занимает этот пост – это уже вопрос времени: сегодня один, а завтра другой. А резолюция имеет отношение владельца к поясу, а не к конкретной персоне. Будет пояс WBA на кону в поединке с Бэллью? Так, все четыре пояса Александра будут стоять на кону», – цитирует Александра Красюка ldufk.edu.ua.

Напомним, промоутер британского боксера Тони Бэллью Эдди Хирн считает, что поединок его клиента с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком вероятно придется перенести на 2019 год. Он, в частности, отметил, что этот бой состоится только в том случае, когда на кону будут стоять все чемпионские титулы.

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