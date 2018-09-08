«Карпаты» против «Шахтера» сыграют в пятницу, с «Мариуполем» – в субботу

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10 и 11 туров Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов.

В частности, в 10-м туре «Карпаты» будут принимать донецкий «Шахтер» в пятницу, 28 сентября. Начнется матч в 19:00. В 11-м туре львовяне отправятся к берегам Азовского моря, где сыграют против «Мариуполя». Этот матч запланирован на 6 октября. Начало – 14:00, сообщает официальный сайт ФК «Карпаты».

УПЛ-18/19. 10 ТУР

28 сентября (пятница)

• «КАРПАТЫ» – «ШАХТЕР» – 19:00

29 сентября (суббота)

• «Олимпик» – «Александрия» – 14:00

30 сентября (воскресенье)

• «Десна» – «Ворскла» – 14:00

• «Черноморец» – «Мариуполь» – 17:00

• «Заря» – «Львов» – 17:00

• «Арсенал-Киев» – «Динамо» – 19:30

УПЛ-18/19. 11 ТУР

6 октября (суббота)

• «МАРИУПОЛЬ» – «КАРПАТЫ» – 14:00

• «Александрия» – «Черноморец» – 17:00

7 октября (воскресенье)

• «Львов» – «Десна» – 14:00

• «Шахтер» – «Заря» – 17:00

• «Динамо» – «Олимпик» – 17:00

• «Ворскла» – «Арсенал-Киев» – 19:30

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