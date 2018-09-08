Гройсман: Через две недели сообщим о результатах переговоров с МВФ

Экономика растет, но Украина имеет долг, который сама не может выплатить, поэтому надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться и сотрудничать с МВФ, о результатах переговоров с которым будет известно через две недели.
Об этом в Тwitter сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.
«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», – заявил он.
Гройсман добавил, что он первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы.
«Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», – отметил он.
Премьер-министр отметил, что ранее меморандум с кредиторами подписывали и не исполняли обещанное, а это подорвало доверие к Украине.
«Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров», – подчеркнул Гройсман.
Он также призвал украинцев быть требовательными к обещаниям политиков и чиновников.
«Рассказывать о том, чего нет – могут все. Наша задача – делать реальные дела. Строить дороги, открывать новые детские сады, ремонтировать больницы», – отметил Премьер.