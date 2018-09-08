Гройсман: Через две недели сообщим о результатах переговоров с МВФ

Экономика растет, но Украина имеет долг, который сама не может выплатить, поэтому надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться и сотрудничать с МВФ, о результатах переговоров с которым будет известно через две недели.

Об этом в Тwitter сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», – заявил он.

Гройсман добавил, что он первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы.

«Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», – отметил он.

Премьер-министр отметил, что ранее меморандум с кредиторами подписывали и не исполняли обещанное, а это подорвало доверие к Украине.

«Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров», – подчеркнул Гройсман.

Он также призвал украинцев быть требовательными к обещаниям политиков и чиновников.

«Рассказывать о том, чего нет – могут все. Наша задача – делать реальные дела. Строить дороги, открывать новые детские сады, ремонтировать больницы», – отметил Премьер.

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