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суббота, 8 сентября, 2018, 14:17 Политика
Гройсман опроверг информацию о желании стать президентом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него не появилось желание баллотироваться в президенты на выборах, которые должны состояться в Украине в марте 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках визита в Винницкую область.

Так, отвечая на вопрос, не появились ли у него президентские амбиции, Гройсман сказал: «Я очень постоянный в своих взглядах».

Ранее Гройсман заявлял о намерении принимать участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году. При этом премьер подчеркивал, что до выборов должен быть решен вопрос новой избирательной системы.

 
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