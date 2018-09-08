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суббота, 8 сентября, 2018, 19:29 Мир
Франция и Германия настаивают на реформе еврозоны до конца года

Министры финансов Франции и Германии подчеркнули необходимость проведения реформы еврозоны до конца года.

Соответствующие заявления были сделаны во время заседания глав финансовых ведомств 28 стран Евросоюза в Вене, сообщает Укринформ со ссылкой на Австрийское агентство печати.

«Министры финансов 28 стран-членов ЕС продлили в субботу свое обсуждение в Австрийском центре в Вене. Германия и Франция настояли, чтобы до конца года произошла реформа еврозоны», - говорится в сообщении.

По словам французского министра Бруно Ле Мэра, реформа должна касаться, в частности, бюджета еврозоны и системы спасения ESM (Европейский стабилизационный механизм).

«Нам нужно конкретное улучшение до конца нынешнего года», - подчеркнул французский министр.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ разделяет позицию Франции в этом вопросе.
ЕСГерманияФранцияновости мира
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2018-09-08 20:12 :42