Франция и Германия настаивают на реформе еврозоны до конца года

Министры финансов Франции и Германии подчеркнули необходимость проведения реформы еврозоны до конца года.

Соответствующие заявления были сделаны во время заседания глав финансовых ведомств 28 стран Евросоюза в Вене, сообщает Укринформ со ссылкой на Австрийское агентство печати.

«Министры финансов 28 стран-членов ЕС продлили в субботу свое обсуждение в Австрийском центре в Вене. Германия и Франция настояли, чтобы до конца года произошла реформа еврозоны», - говорится в сообщении.

По словам французского министра Бруно Ле Мэра, реформа должна касаться, в частности, бюджета еврозоны и системы спасения ESM (Европейский стабилизационный механизм).

«Нам нужно конкретное улучшение до конца нынешнего года», - подчеркнул французский министр.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ разделяет позицию Франции в этом вопросе.

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