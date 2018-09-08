Фото из Чернобыля претендует на звание лучшего в мире

Снимок лисы в Чернобыльской зоне британского фотографа Адриана Блисса оказался в числе фаворитов престижного конкурса от лондонского Музея естественной истории.
Об этом сообщает The Natural History Museum.
Среди фаворитов и претендентов на призы оказалась работа британского фотографа Адриана Блисса под названием «Визит в школу».
На картинке – лиса, которая стоит посреди пустого класса в одной из школ в Припять в трех километрах от Чернобыльской АЭС. Пол в помещении усыпан огромным количеством старых противогазов.
Всего на рассмотрение жюри конкурса прислали более 45 тысяч фото из 95 стран. Свои заявки подавали как профессиональные фотографы, так и любители.
Победители конкурса будут названы 16 октября. А сто лучших снимков, представленных на рассмотрение жюри, представят на выставке, которая откроется в Музее естественной истории 19 октября и продлится до лета следующего года.