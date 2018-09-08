Еще один канадский министр признал украинское происхождение

Родственники министра науки и спорта Канады Кирсти Данкан столетие назад приехали в Канаду из Украины.

Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне, сообщает Укринформ.

«В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе», – сказала Данкан.

Она добавила, что ее предки со временем потеряли контакт с родственниками в Украине.

«Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма», – отметила министр.

По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины «усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами».

«Сегодня – важный исторический и очень эмоциональный для меня день», – подытожила она.

Как известно, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд тоже имеет украинское происхождение. За решительную поддержку нашего государства ее еще в 2014-ом объявили персоной нон-грата в России. Всего же среди членов действующего федерального парламента Канады украинское происхождение имеют более 10 депутатов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.