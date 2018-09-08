Елена Костевич – чемпионка мира-2018 в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров

В Чанвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира-2018 по стрелковым видам спорта.

Олимпийская чемпионка Елена Костевич из Чернигова стала чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, завоевав лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония), сообщает Укринформ.

В финале Костевич показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной – по 37 очков. В дополнительных сериях украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2). «Бронза» досталась Дорен Веннекамп из Германии.

В активе сборной Украины уже четыре награды. Ранее Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте, а Даниил Даниленко выиграл «серебро» и «золото» в стрельбе по движущейся мишени.

Добавим, что чемпионат мира-2018 по пулевой и стендовой стрельбе завершится в пятницу, 14 сентября.

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