Что делать киевлянам, которые получили платежки с непонятным долгом

Заместитель городского председателя, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив рассказал, что делать, если приходит платежка с начисленной задолженностью, а человек знает, что все платил вовремя.

Об этом пишет 5 канал.

«На этот вопрос есть очень простой ответ. Если у вас нет долга и вы платили, ни в коем случае не платить эти средства, которые вам начислены из воздуха. Все, что касается тех платежей, которыми оперирует уже новое коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», достаточно показать предыдущие платежки, показать новую и все излишки будут мгновенно сняты», – подчеркнул Прокопив.

На вопрос ведущего, должны ли в эту ситуацию вмешаться полиция или прокуратура, Прокопив сказал: «Я подозреваю, что эти ошибки, которые закрались в платежку – абсолютно не ошибки. Я не прокурор и не судья, но я настоятельно рекомендую тем людям, у кого такие суммы появляются, обращаться в компетентные органы, потому что можно поверить, что такая ошибка произошла одна-две-три, но поверить, что их произошли десятки тысяч, я лично не могу. Это мое субъективное мнение. Но такую рекомендацию я могу дать людям.

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