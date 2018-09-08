Борьба за Сенцова не прекращается ни на мгновение, – Порошенко поздравил украинцев с Днем кино

Президент Украины Петр Порошенко назвал украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова символом непокоренности для всего мира, поздравляя граждан Украины с Днем украинского кино.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Украинского политзаключенного Порошенко назвал символом непокоренности для всего мира и символом мужества для украинцев.

Также он отметил, что борьба за политзаключенного «не прекращается ни на мгновение».

«Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцову, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на мгновение», – говорится в заявлении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.