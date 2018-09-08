Бензин в Украине продолжит дорожать – эксперты

Бензин в Украине дорожает с августа: тогда самый популярный тип автомобильного топлива А-95 стоил 29 гривен 20 копеек.

Об этом сообщает minfin.com.ua.

Перед этим несколько месяцев бензин почти не менялся в цене, а периодически даже немного дешевел. А еще ранее, в период с октября 2017 года по январь 2018-го бензин подорожал очень существенно: на шесть гривен за литр.

Будет ли нынешнее подорожание таким же масштабным? Эксперты не дают однозначных прогнозов, поскольку, утверждают они, на стоимость автомобильного топлива в Украине влияет сумма факторов.

Так, цены на украинских автозаправках формируют прежде всего оптовые цены (топлива и нефтепродуктов) на внешних рынках и курс гривны, утверждает эксперт рынка нефтепродуктов, бывший президент «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

«Если можем пока что, за счет определенных запасов в торговой сети, в определенной степени игнорировать повышение цен на внешних рынках (ведь там есть колебания вверх-вниз и есть спекулятивная составляющая), то гривна, к сожалению, с каждым днем сползает все глубже и глубже. Я прогноза не могу, потому что неизвестно, что будет делать НБУ с курсом национальной валюты. Я знаю, что в Нацбанке должны бы делать, но что именно будет делаться, знает разве что руководство регулятора. А мы должны понять, что падение курса национальной валюты на 1 гривну за доллар – будет означать рост стоимости литра бензина примерно на 80 копеек», – уточняет Косянчук.

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