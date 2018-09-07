Из 940 конституционный жалоб, которые получил КСУ, большей части отказано

Из 940 конституционный жалоб, поступивших в Конституционный суд Украины (КСУ), большая часть получила отказа.

Об этом заявил председатель КСУ Станислав Шевчук, который в пятницу, 7 сентября, вместе с другими судьями КСУ встретился со студентами и преподавателями Львовского национального университета им. И. Франко.

В комментарии корреспонденту ИА ZIK Станислав Шевчук объяснил причины отказов: «Есть четкие требования закона и Конституции, что это должно быть окончательное судебное решение, должно быть указано, какие именно законы, какие положения законов неконституционными, должно быть приведено обоснование. Жалоба должна быть составлена на государственном языке. Это требования, которые нам составлял законодатель. Сейчас следующая волна этих жалоб уже идет более подготовлена и соответствует требованиям закона относительно формы подачи. Ибо это юридический процесс, и форма должна быть соблюдена».

Также председатель КСУ сообщил, что больше всего жалоб сейчас поступает относительно пенсионного обеспечения, об индексации государственным служащим и прокурорам, в отношении Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

«В результате рассмотрения дела закон может быть признан неконституционным и человек, чье право нарушено, должен через суды общей юрисдикции восстановить свое право», – отметил он.

Напомним, председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук также прокомментировал наличие разных предложений от потенциальных кандидатов на выборах президента внести изменения в Основной закон или же вообще написать новую Конституцию.

Справка.

Конституционной жалобой является поданное в Конституционный Суд письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины Закона Украины (его отдельных положений), который был применен в окончательном судебном решении по делу суб’объекта права на конституционную жалобу.

Подать конституционную жалобу может лицо, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон (его отдельные положения) противоречат Конституции Украины. Не может быть суб’объектом права на конституционную жалобу юридическое лицо публичного права.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.