live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
8 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
8 сентября, суббота
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
8 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 7 сентября, 2018, 23:14 События
Враг на Донбассе днем восемь раз открывал огонь. Ранены два бойца

В пятницу, 7 августа, с 7-ми до 18-ти часов российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял», – отмечается в сообщении.

В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Екатериновка, Южное, Гнутове и Водяное. По защитникам Счастья, кроме того, вел прицельный огонь снайпер.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
война в ДонбассеООСновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-08 01:32 :53