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пятница, 7 сентября, 2018, 0:01 Мир
Возле Стамбула вертолет упал в море: есть пострадавшие

В четверг возле берега в стамбульском районе Кадикьой потерпел катастрофу вертолет, в результате чего двое человек пострадали.

Об этом пишет Hurriyet daily news, – сообщает Главком.

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Отмечается, что раненые были доставлены в ближайшую больницу. На борту вертолета находились два человека, пилот и пассажир. Состояние одного из спасенных тяжелый. Причиной аварии могли стать погодные условия.

В управлении губернатора Стамбула сообщили, что вертолет принадлежал частной компании. Напомним, утром 6 сентября в Киеве упал вертолет. Продержавшись в воздухе около 40 секунд, вертолет начало кидать и крутить в разные стороны, после чего машина потеряла высоту и упала на территорию острова. Пострадавшими оказались 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета.

Теперь мужчины с многочисленными травмами доставлены в медицинское учреждение. Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия, в том числе экспертизы для установления обстоятельств и причин падения вертолета. Стало известно, что вертолет принадлежит ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка.
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2018-09-07 00:16 :44