Военный эксперт: Действия России на Азовском море приравниваются к пиратству

Чтобы решить ситуацию на Азовском море, Украина должна задействовать все иностранные инстанции. Нужно стимулировать рассмотрение этого вопроса в международном арбитражном суде и обращаться к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, Россия будет продолжать свои действия в Азовском море, пока Украина не начнет давать достойный отпор. Однако, к сожалению, сейчас этого не происходит.

«И не следует говорить только о военной составляющей, есть и дипломатическая. В частности, я нигде не слышал, чтобы украинское МИД обращалось к международным организациям относительно того, что сейчас происходит. В частности, имею в виду действия в рамках Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства», – подчеркнул Стариков.

Ведь, по его словам, то, что сейчас делает Россия, можно приравнять к пиратству. Тогда как в указанной им Конвенции прописаны все шаги, которые в таком случае должна осуществлять Украина.

«Можно с каждым нашим кораблем отправлять пограничников с их флагом. Ведь тогда никто не имеет права останавливать такие суда, согласно морского права. Почему наши этого не делают?», – недоумевал эксперт.

Поэтому он подчеркнул: по этой же Конвенцией, Украина должна направить соответствующие документы в Арбитражный суд «в разумные сроки».

«Даже если Украина посылала соответствующие иски, нужно стимулировать весь этот процесс. Дальше нужно идти по дипломатическим каналам», – убежден Стариков.

И, в свою очередь, политолог Александр Палий не согласился с такими тезисами: мол, наше государство уже задействовала все высшие дипломатические каналы, которые только возможно.

«Даже было заявление США, что Россия дестабилизирует ситуацию в Азовском море. То есть заявлений дипломатического уровня хватает. И происходит задержка за реальными действиями за то, что Россия прибегает к полупиратским мероприятиям», – рассказал Палий.

По его мнению, РФ хотела бы осуществлять «вполне пиратские меры», однако проблему для нее составляет международное право.

«По действующему законодательству, корабли могут свободно заходить в Азовское море. Россия их задерживает на несколько дней, а потом отпускает. То есть, создает проблемы для бизнеса. Такими полупиратскими действиями Москва пытается подорвать эффективность предприятий, зависимых от портов. Однако, она их не грабит, как пираты, потому что тогда получит ответ для собственного российского судоходства», – убежден политолог.

Мол, Россия серьезно зависит от коммуникаций, которые проходят, в том числе, и через Черное море, поэтому пытается такими полулегальными методами на Азове повлиять на украинскую экономику.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности поручил разработать Морскую доктрину с учетом текущей ситуации с блокировкой кораблей в Азовском море.

Кроме того, СНБО утвердил меры для защиты национальных интересов в акваториях Азовского и Черного морей.

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