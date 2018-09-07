«Выборы» у боевиков: МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на Кремль

Учитывая намерение оккупационной администрации президента Российской Федерации провести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях так называемые внеочередные выборы, Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить давление на Москву.

«Учитывая появление в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые внеочередные выборы главарей боевиков и их нелегитимных представительных органов, Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей», – говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в пятницу вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории Украинского государства.

«В случае проведения фейковых «выборов» их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом», – отмечают в МИД Украины и обращают внимание, что вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования возлагается на Российскую Федерацию.

«Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем введения против него дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств», – говорится в заявлении.

Со своей стороны, отмечают в МИД, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей.

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