В зоне ООС боевики разворачивают беспрецедентное количество техники, – штаб

Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

«На временно оккупированной территории патрулями и БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано значительное количество тяжелого вооружения вооруженных формирований Российской Федерации, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения», – говорится в сообщении.

В частности, в населенном пункте Бугаевка танки неустановленного типа – 38 единиц; РСЗО неустановленного типа – 1 единица; 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» – 13 единиц; 122 мм прицепные гаубицы Д-30 – 12 единиц; 100 мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» – 6 единиц; 120 мм минометы – 14 единиц; ББМ неустановленного типа – 68 единиц; ЗРК 9К35 «Стрела-10» – 4 единицы. Всего 156 единиц техники.

В населенном пункте Шимшиновка размещено 19 танков неопознанного типа. Кроме того, прицепные гаубицы и ЗРК 9К35 «Стрела-10».

В населенном пункте Миусинск обнаружено 48 единиц техники, среди которых – танки, РСЗО БМ-21 «Град», гаубицы и ЗРК 9К35 «Стрела-10».

В Хрустальном зафиксированы всего 23 единицы техники. Также в населенном пункте Александровское обнаружены 4 единицы танков неустановленного типа. В Мирном – танки, самоходные гаубицы «Гвоздика», прицепные гаубицы, минометы. Всего 59 единиц техники. Терновое – 10 танков неустановленного типа; Круглик – 41 танк неустановленного типа; Мануйловка – 45 единиц танков неустановленного типа.

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 6 сентября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

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