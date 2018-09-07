В Совете Европы считают, что Украине нужен информационный Комиссар

Создание института информационного Комиссара имеет целью разгрузить офис Уполномоченного по правам человека

Об этом сообщил председатель офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, передает РБК-Украина.

Энберг отметил, что на повестке дня стоит ратификация Украиной Конвенции Тромсо (Конвенции о доступе к официальным документам). «На повестке дня ратификация Украиной Конвенции Тромсо, чего, к сожалению, не произошло вчера в парламенте. А также создание института информационного Комиссара для разгрузки офиса Уполномоченного по правам человека. Также на повестке дня – улучшение ситуации с безопасностью журналистов в предвыборный период, чего мы планируем достичь в результате улучшения законодательства и практических действий и борьбы с безнаказанностью», – считает Энберг.

Напомним, что в четверг провалил законопроект №0195 «О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам». Документ не смог набрать необходимого количества голосов в сессионном зале для принятия его за основу и в целом.

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